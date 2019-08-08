В Кургане кандидаты-единороссы начали критиковать мэра

У Андрея Потапова летом горячая пора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

В Кургане кандидаты в депутаты городской думы от «Единой России» начали критиковать мэра Андрея Потапова на встречах с избирателями. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Люди сейчас настроены к „Единой России“ критично, задают неудобные вопросы, кандидатам волей-неволей приходится начинать критиковать работу главы города Андрея Потапова», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Потапов, который является секретарем городской организации, сам устранился от работы на выборах. «Основную работу пришлось на себя брать областному отделению партии, некоторые решения принимаются даже без участия Потапова», — сообщил инсайдер.

Руководитель регионального отделения «Единой России», вице-спикер областной думы Евгений Кафеев не стал отрицать, что ему приходится деятельно участвовать в подготовке к выборам в городскую думу. «Потапов был в отпуске, вернулся не так давно. Его сильно загружает губернатор [Зауралья Вадим Шумков]. Если он не будет ремонтировать городскую инфраструктуру, рейтинг у всех тоже будет низкий», — отметил вице-спикер. Что касается критики Потапова, по мнению Кафеева, такое поведение кандидатов вполне допустимо в рамках «внутрипартийной дискуссии».

В пресс-службе мэрии уточнили, что Андрей Потапов вышел из отпуска 22 июля и в числе прочих дел занимается подготовкой к выборам, которые состоятся 8 сентября.