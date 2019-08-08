Посла Германии отчитали в МИД РФ за призывы немецких СМИ митинговать в Москве

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В Российском МИД обвинили издание Deutsche Welle в призыве к несогласованным митингам в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский МИД провел беседу с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески. Причиной встречи стали материалы телерадиокомпании Deutsche Welle (DW), содержащие призыв участвовать в незаконных митингах в Москве 27 июля.

«Такие выходки СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили Гжески в МИД РФ. Немецкому дипломату указали, что подобные выступления немецких СМИ недопустимы и что если такое повторится вновь, то российская сторона будет реагировать в рамках действующего национального законодательства.

27 июля в twitter-аккаунте русскоязычной службы DW появлялись сообщения «Москва, выходи», передает «Царьград». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что телекомпания DW через свои журналистские ресурсы «занималось настоящей агитацией».

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