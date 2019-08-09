Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

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Клипарт The White House, флаг сша, трамп дональд
Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу разумным человекомФото: The White House

Президент США Дональд Трамп оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского договорится с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам американского главы, руководитель Украины является разумным человеком.

«Я думаю, он [Зеленский] договорится с президентом Путным», — ответил Трамп на вопрос журналиста о шансах украинского лидера провести успешные переговоры с российским коллегой. Он подчеркнул, что считает Зеленского «очень разумным парнем». Американский глава добавил, что пригласил его в Белый дом, пишет RT.

Посетить Вашингтон Зеленского Трамп пригласил еще в начале июня. Однако поставил одно условие — новоизбранного президента Украины он примет после того, как сам пообщается с Путиным, напоминает сайт ТВЦ. Ранее сообщалось, что одной из тем для американо-украинских переговоров может стать конфликт на юго-востоке республики.

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