Трамп оценил шансы Зеленского в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп оценил шансы украинского лидера Владимира Зеленского договорится с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам американского главы, руководитель Украины является разумным человеком.
«Я думаю, он [Зеленский] договорится с президентом Путным», — ответил Трамп на вопрос журналиста о шансах украинского лидера провести успешные переговоры с российским коллегой. Он подчеркнул, что считает Зеленского «очень разумным парнем». Американский глава добавил, что пригласил его в Белый дом, пишет RT.
Посетить Вашингтон Зеленского Трамп пригласил еще в начале июня. Однако поставил одно условие — новоизбранного президента Украины он примет после того, как сам пообщается с Путиным, напоминает сайт