Захарова разместила провокационное фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию с провокационным призывом. Публикация доступна в ее instagram-аккаунте и на странице Facebook.
На снимке дипломат стоит в боевой стойке и в боксерских перчатках. «Подходите», — написала Захаровав Instagram. Подпись в Facebook еще более смелая: «Вы не стойте слишком близко: я боксер, не только киска».
Комментаторы поддержали политика: «Вот так им всем, Мария Владимировна!» Некоторые даже заметили, что «именно такая» сегодня дипломатия. «Мария Владимировна, вы кого бить собираетесь?» — спросил у дипломата один из подписчиков.
Запись набрала несколько почти 10 тысяч лайков за час, один из которых поставил уроженец Кургана продюсер Макс Фадеев.
Ранее Захарова отреагировала на то, что Япония указала Южные Курилы частью своей территории на сайте Олимпиады-2020. Представитель МИД назвала это действие неправомочным и уточнила, что инцидент вряд ли идет на пользу самому Токио, напоминает RT.