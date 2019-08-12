В 2019 году РЖД завершит многолетний проект по строительству вторых путей на участке Тобольск-Сургут-Коротчаево, что приведет к увеличению пропускной способности железной дороги в регионах тюменской матрешки. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Общий объем вложенных инвестиций в 2019 году составил 1,6 млрд рублей. «Пропускная способность направления будет увеличена в 2 раза», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Источник «URA.RU» в РЖД отметил, что этот проект начал реализовываться еще с 2007 года и после его завершения повлияет на скорость движения поездов. «Сейчас во время пути поезд вынуждены останавливаться на разъездах, чтобы пропустить встречные составы. С появлением вторых путей, время ожидания сократится», — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что в Югре должны быть реконструированы жд вокзалы Сургута и Пыть-Яха. Также во время последней встречи главы региона Натальи Комаровой с начальником СвЖД Иваном Колесниковым речь шла о перспективах строительства железнодорожной ветки до Ханты-Мансийска.