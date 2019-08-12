Олигарх Потанин может лишиться главного актива

Российский миллиардер Владимир Потанин в случае поражения в судебном процессе со своей бывшей женой Натальей может потерять существенную часть своего состояния. В частности, бизнесмен рискует лишиться существенного пакета акций компании «Норильский никель».
«История бракоразводного процесса разделит процесс в британской юрисдикции на две части: подсудность спора Высокому суду Лондона и [в случае положительного ответа] какие активы нужно разделить между супругами», — заявил «Ведомостям» юрист Дмитрий Горбунов. По словам эксперта, вопрос о разделе главного актива Потанина — «Норильского никеля» — также будет поднят в ходе судебного разбирательства.
На данный момент самому бизнесмену принадлежит около 30% акций компании. Если половину этой доли через суд получит бывшая жена Потанина, то миллиардер может потерять контроль над «Норникелем», полагают финансисты.
Наталья Потанина подала иск к своему экс-супругу в начале августа. Процесс пройдет в Высоком суде Лондона. По мнению журналистов, у бывшей жены миллиардера довольно большие шансы на успех.
В браке с Натальей миллиардер Потанин прожил 20 лет, у пары трое детей. Суд развел Потаниных весной 2014 года. Женщина получила 380 миллионов рублей и три земельных участка в Подмосковье.
После этого бывшая жена предпринимателя неоднократно подавала иски к нему в России и за рубежом, однако добиться успеха ей не удалось. Потанин убедил суды в том, что «фактически» отношения были прекращены еще в 2007, поэтому делить средства можно только до этого года включительно. В 2018 году Верховный суд РФ окончательно отказал Потаниной в иске к бизнесмену на один триллион рублей.