Пермяк совершил тройное убийство

В Прикамье в поселке Керчевский Чердынского района были убиты трое местных жителей. В преступлении подозревается 23-летний ранее судимый молодой человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
По версии следователей, в ночь на 11 августа молодой человек в пьяном виде поссорился с двумя братьями и их гостем и нанес им множественные удары ножом. «От полученных ранений подвергшиеся нападению мужчины скончались на месте», — пояснили в пресс-службе регионального ведомства. Убитыми оказались 47-летний, 44-летний и 31-летнгий местные жители.
По факту бытового убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В ходе оперативно-разыскной работы правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование дела продолжается.
Похожее убийство произошло в Башкирии. По предварительным данным, 13 января местный житель поссорился с женой, которая испугавшись за свою жизнь, убежала к соседям, напоминает агентство Nation News. Мужчина, вооруженный ружьем, сначала ранил соседа, убил его жену и ранил другого местного жителя, который позже скончался в больнице. Впоследствии он убил свою супругу и умер сам.