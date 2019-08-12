Неизвестные испортили ГАЗель с агитацией за кандидата от КПРФ в думу Ноябрьска (ЯНАО) Александра Бондарчука. Снимки автомобиля претендент на депутатское кресло публиковал в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах заметно, что изображение кандидата и часть его фамилии на бортах машины закрашены краской, а с дверей автомобиля сорваны и другие агитационные материалы. В беседе с корреспондентом «URA.RU» Бондарчук подтвердил факт порчи машины и плакатов. «Обратился в полицию, в ТИК и в администрацию», — рассказал кандидат. От других комментариев он отказался.
Первый секретарь ямальского отделения КПРФ Елена Кукушкина уточнила, что обсуждала инцидент с Бондарчуком. «У них весь город в камерах, а здесь никто ничего не видел. В полицию написали, будем заново изготавливать [материалы], агитационный период только начался», — отметила Кукушкина.
В пресс-службе управления МВД по ЯНАО подтвердили факт проверки по инциденту. «Сейчас опрашиваются жильцы близлежащих домов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.
Куратор общественного контроля за ходом избирательных кампаний в Общественной палате ЯНАО Дмитрий Заякин уточнил, что полиция обязана разобраться и найти виновных. «Данный инцидент не является чем-то особенно резонансным. Очень хочется, чтобы борьба за внимание электората велась более благоразумно и без нарушения законодательства», — прокомментировал он.
Бондарчук выдвигается по избирательному округу №1 в Ноябрьске. Помимо него коммунисты выдвинули Александра Зимина и Ефрата Рамазанова. Также в думских выборах примут участие представители от «Единой России» Игорь Виноградов, Виктор Гордиенко, Ирина Ращупкина, Максим Цыганков, Наталья Чемиренко; либерал-демократы — Елена Земенкова и Денис Пугин, а также самовыдвиженцы Степан Афонькин, Роман Завгородний, Алексей Климов и Павел Осипов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Александр Бондарчук взял за основу своей предвыборной кампании агитматериалы, которые использовал в 2015 и 2018 годах.