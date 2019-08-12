У пассажирского самолета в воздухе треснуло стекло

Ан-24 на Камчатке приземлился с треснувшим лобовым стеклом Фото: Владимир Жабриков

Лобовое стекло пассажирского Ан-24 треснуло во время полета по маршруту Тилички — Елизово в Камчатском крае.

«На борту в момент ЧП находились 30 человек. Посадка лайнера прошла благополучно. Пострадавших в результате происшествия нет», — сообщает РЕН ТВ. Что стало причиной данной нештатной ситуации, пока не уточняется. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются, проводится проверка.

Подобный инцидент произошел в конце июля. Тогда, как писало «URA.RU», в аэропорту Владивостока приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 с треснувшим лобовым стеклом. Растрескивание стекла началось в процессе полета. Командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку.