В МВД пояснили, когда начнут расследовать избиение девушки на акции протеста в Москве

В ГУ МВД РФ по Москве не будут реагировать на обращение журналистов поводу данного инцидента Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московская полиция не намерена реагировать на обращение авторов telegram-канала Baza, которые раскрыли личные данные сотрудника МВД, якобы ударившего активистку в ходе несанкционированного шествия. Силовики начнут проверку только после того, как поступит официальное заявление, сообщили «URA.RU» в пресс-службе силового ведомства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором показано, как двое полицейских задерживают активистку Дарью Сосновскую после несанкционированного шествия после согласованного митинга в Москве 10 августа. При этом один из них бьет ее кулаком в область печени. Позднее авторы telegram-канал Baza заявили, что установили личность силовика, который ударил девушку. По данным проекта, это сотрудник пятого батальона второго оперативного полка столичной полиции Сергей Цыплаков. Канал распространил его личные данные и фото.

«На появившиеся в интернете публикации мы реагировать не будем. Если в органы МВД поступят какие-либо официальные заявления или запросы, возможно, будет проведена проверка», — рассказали «URA.RU» в столичном полицейском главке.

Редакция проекта Baza обратилась к руководству ГУ МВД РФ по Москве с просьбой проверить информацию о причастности силовика к избиению девушки. Обращение размещено на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Однако его главред Алексей Венедиктов сообщил «URA.RU», что «Эхо» не собирается присоединяться к данному обращению. «Мы лишь разместили это обращение на сайте как общественно значимое, однако присоединяться к нему не собираемся. Из того, что оно у нас размещено, не следует, что мы с ним полностью солидарны. Мы выступаем против распространения личных данных в интернете», — подчеркнул он.