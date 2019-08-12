Данные Росстата о росте ВВП разошлись с прогнозами Минэкономразвития

Валовый внутренний продукт в России имеет более положительную динамику, чем было предусмотрено прогнозом Минэкономразвития. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
«Рост ВВП во втором квартале 2019 года относительно соответствующего периода 2018 года, по предварительной оценке, cоставил 0,9%», — говорится в сообщении. Ранее Минэкономразвития давал прогноз, согласно которому ВВП вырастет на 0,8%.
Данные показатели за второй квартал почти вдвое превышают аналогичные за первый квартал текущего года, когда рост ВВП составил 0,5%. Эксперты отмечают, что Росстат провел оценку на основе данных о росте показателей предприятий различных отраслей. Так, на результаты повлияло увеличение добычи полезных ископаемых на 3,3%, обрабатывающего производства — на 2,4% и пассажирооборота — на 7,7%. Падение же наблюдается в сфере оптовой торговли — на 3,2%.