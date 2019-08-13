Переход на четырехдневную рабочую неделю подорвет экономику России

Производительность труда в России может упасть при введении сокращенной рабочей недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициатива о переходе на четырехдневную рабочую неделю несет угрозу для экономики России. Об этом «URA.RU» заявил независимый экономист Антон Шабанов, комментируя предложение Федерации независимых профсоюзов.

«Это довольно популистская и крайне нелогичная инициатива. Уверен, что принята она в итоге властями не будет, хоть и будет рассмотрена в установленном законом порядке. Ведь, рассуждая логически, если снизить количество рабочих дней и оставить то же количество рабочих часов в день, то эффективность, результативность и производительность труда в нашей стране сильно упадет. Экономика страны в целом будет подорвана», — отметил собеседник агентства. Шабанов также уточнил, что ни к какому повышению зарплат и благосостояния граждан в России переход на четырехдневную рабочую неделю точно не приведет.

Ранее профсоюзы России направили в Минтруд предложение перейти на официальную четырехдневную рабочую неделю. В Федерации независимых профсоюзов обосновывают актуальность данной инициативы необходимостью оптимизации времени труда и отдыха. Более того, представители профсоюзов полагают, что сокращение рабочей недели должно пройти без уменьшения зарплаты работников. Сейчас же, как утверждают авторы идеи, многие компании и предприятия сокращают рабочую неделю, однако уровень зарплат их работников снижается.