На Ямале почти полгода не могут похоронить труп

В Губкинском (ЯНАО) несколько месяцев не могут захоронить труп мужчины. Тело находится в городском морге.
По предварительным данным, проблемы возникли с погребением 64-летнего горожанина, который скончался в начале 2019 года. Информацию о задержке с захоронением тела подтвердили в мэрии Губкинского. По словам руководителя по организационной работе горадминистрации Жанны Толмачевой, труп действительно лежит в городском морге больше месяца, а умерший мужчина был одинок и после смерти оказался невостребованным, передает газета «Аргументы и факты — Ямал». Сейчас соответствующие органы оформляют необходимые справки для его погребения.
По словам источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, проблемы с захоронением мужчины уже возникали в начале года. Тогда причиной стали следственные действия, которые проводились с телом.
Получить оперативный комментарий в городском бюро судебно-медицинской экспертизы не удалось. На вопросы корреспондента «URA.RU» там не ответили. В администрацию города был отправлен запрос. Там взяли время для подготовки ответа.