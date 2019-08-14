13 августа 2019
12 августа 2019

На Ямале почти полгода не могут похоронить труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Умерший мужчина был одинокФото: Анна Майорова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) несколько месяцев не могут захоронить труп мужчины. Тело находится в городском морге.

По предварительным данным, проблемы возникли с погребением 64-летнего горожанина, который скончался в начале 2019 года. Информацию о задержке с захоронением тела подтвердили в мэрии Губкинского. По словам руководителя по организационной работе горадминистрации Жанны Толмачевой, труп действительно лежит в городском морге больше месяца, а умерший мужчина был одинок и после смерти оказался невостребованным, передает газета «Аргументы и факты — Ямал». Сейчас соответствующие органы оформляют необходимые справки для его погребения.

По словам источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, проблемы с захоронением мужчины уже возникали в начале года. Тогда причиной стали следственные действия, которые проводились с телом.

Получить оперативный комментарий в городском бюро судебно-медицинской экспертизы не удалось. На вопросы корреспондента «URA.RU» там не ответили. В администрацию города был отправлен запрос. Там взяли время для подготовки ответа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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