В России растет число умирающих от рака

Количество скончавшихся онкобольных увеличилось на 1,5% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Количество россиян, умерших от онкозаболеваний в первом полугодии 2019 года выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Росстат.

По данным службы госстатистики, за шесть месяцев этого года в России от злокачественных образований скончалось 149 тысяч 384 человека, пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в России за год у 600 тысяч человек были выявлены злокачественные образования. Самый высокий уровень распространенности онкозаболеваний оказался в Курской области, Республике Мордовии и в Краснодарском крае, сообщает агентство Nation News. В Минздраве предложили премировать врачей, выявивших рак на ранней стадии, уточняет «Национальная служба новостей».