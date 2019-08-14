Тюмень готовится получить особый статус среди российских городов

Новые районы Тюмени строятся уже с учетом будущего статуса города-миллионника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюмень готовится получить статус города-миллионника. Об этом сегодня на встрече с прессой рассказал глава Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Планы по водоснабжению, теплоснабжению и дорожному строительству уже сформированы с тем пониманием, что город будет миллионником», — сообщил губернатор.

Точного года, когда Тюмень получит такой статус, глава не назвал. «В 2009 было 600 тысяч населения, сейчас уже 800 тысяч. Считайте сами», — отметил он. Кроме того, с учетом динамики рождаемости в областной столице, по подсчетам региональных властей, нужно строить по одной школе в год.

В Уральском федеральном округе два города миллионника — Екатеринбург и Челябинск. Тюмень может стать третьей в этом списке. Всего в России 15 населенных пунктов с таким статусом.