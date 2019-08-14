Гонщик, устроивший смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, постоянно превышал скорость

Владимир Васильев жаловался на проблемы с головой Фото: Александр Лукманов © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Стало известно, что 23-летний екатеринбуржец Владимир Васильев, устроивший смертельное ДТП в центре города, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения. Об этом стало известно во время судебного заседания по данному делу.

«В 2018 году Васильева трижды привлекали к административной ответственности за превышение скорости, за первую половину 2019 года его ловили за превышение скорости девять раз», — сообщила в суде представитель прокуратуры.

В суде Васильев заявил, что у него проблемы со здоровьем, в частности, с головой. По словам Васильева, в момент ДТП он был не в себе. «В районе улицы Карла-Либкнехта у меня вдруг потемнело в глазах, заболела голова, до Московской (1700 метров — прим. ред.) я ехал в полуобморочном состоянии, не помню как», — объяснил Васильев.

Тем не менее судья отправила его в СИЗО до 4 октября. «URA.RU» писало, что экспертиза показала, что Васильев в момент ДТП не находился под воздействием запрещенных веществ. Руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков считает, что Васильев принимал наркотик мефедрон, который устаревшие тесты не показывают.

Авария произошла утром 5 августа. Васильев ехал на KIA с 23-летним Глебом Березкиным после ночи, проведенной в компании. На большой скорости, пролетев несколько красных сигналов светофора, на перекрестке улиц Малышева и Московской Васильев протаранил такси Uber. При этом погибли 25-летний таксист Александр Трушков и его 28-летний пассажир Виталий Никифоров. Получил травмы и водитель впереди стоявшей Toyota Андрей Пивоваров. Васильеву предъявлено обвинение по статье «нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц», по которой грозит семь лет колонии.