В России нет технологий для безопасного освоения арктического шельфа

России не следует торопиться с освоением арктического шельфа, считает Дмитрий Кобылкин Фото: Pixabay

В России нет технологий, которые позволили бы безопасно заниматься освоением новых месторождений в Арктике. Об этом в сообщил экс-губернатор ЯНАО, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

«Я бы вообще не ставил разработку арктических запасов во главу угла. У нас вся инфраструктура нефтегазовая построена в традиционных местах. Нам надо подключать мозги — науку, делать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)», — сказал Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Объем запасов на шельфе составляет порядка 50 трлн кубометров газа, но приступать к их разработке сейчас нет смысла, считает министр. По его словам, через 10-15 лет в России появятся более продвинутые технологии для добычи, а без них существует риск получить техногенную аварию.