В Академии наук назвали «нелепым» приказ отчитываться о встречах с иностранцами

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, сергеев александр
Александр Сергеев не понял инициативы МинобрнаукиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал рекомендации Минобрнауки по сотрудничеству с иностранными коллегами «нелепыми».

«Ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо», — сказал Сергеев в интервью телеканалу «Россия 24». По мнению ученого, Минобрнауки должно было «довести до сведения» подведомственных учреждений, «что инструкция распространяется на те организации, в которых ведутся закрытые работы». На учреждения, не имеющие отношения к секретным разработкам, этот приказ распространяться не должен, считает руководитель РАН.

В противном случае, утверждает Сергеев, инструкция «препятствует» расширению международного сотрудничества, «свободе общения» и «обмену информацией» российских ученых с иностранными коллегами.

Ранее Министерство образования и науки опубликовало приказ. Документ предписывает ряд ограничений при работе российских ученых с иностранными коллегами — встречи нужно согласовывать за пять дней, и присутствать на них в составе «не менее двух человек», напоминает «Национальная служба новостей». Кроме того, зарубежным ученым рекомендовано не пользоваться часами, телефонами, диктофонами и другими гаджетами, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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