В Академии наук назвали «нелепым» приказ отчитываться о встречах с иностранцами

Александр Сергеев не понял инициативы Минобрнауки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал рекомендации Минобрнауки по сотрудничеству с иностранными коллегами «нелепыми».

«Ограничения, которые существуют, выглядят в данном случае совершенно нелепо», — сказал Сергеев в интервью телеканалу «Россия 24». По мнению ученого, Минобрнауки должно было «довести до сведения» подведомственных учреждений, «что инструкция распространяется на те организации, в которых ведутся закрытые работы». На учреждения, не имеющие отношения к секретным разработкам, этот приказ распространяться не должен, считает руководитель РАН.

В противном случае, утверждает Сергеев, инструкция «препятствует» расширению международного сотрудничества, «свободе общения» и «обмену информацией» российских ученых с иностранными коллегами.