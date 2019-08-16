Район Кургана останется на день без воды из-за аварии

На весь день отключат воду в курганском поселке Рябково Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ограничить холодное водоснабжение в поселке Рябково Кургана потребуется 17 августа. Это вызвано очередной аварией на сетях, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«Для устранения аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения в районе перекрестка улиц Карбышева и Кузнецова потребуется ограничить холодное водоснабжение 17 августа с 9 до 24 часов», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

В течение дня холодной воды не будет в домах по улицам Карбышева, 1,2, 2А, 2/2, 3, 4, 5, 10, 10А, 12, 12б, 38, 40 (детский сад №7 «Кораблик»), 42, 44а, 44б, 44б/1; Школьная, 3, 5, 7, 9, 11, 11е, 13, 13Б, 14, 16; Чернореченская, 24а, 40в, 45, 45А, 57, 59, 65, 69, 69А, 67 (детский сад №4 «Ивушка»); Анфиногенова, 7, 9, 11, 23а, 57, 57а, 59, 60, 62, 66 (школа №24); Кузнецова, 2, 6а (школа №49), 6, 6к1, 8, 10 (баня), 10б, 67 (детский сад №7 «Кораблик»), Черняховского, 4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а (детский сад №74 «Звездный»), 12, 14, 16; Ульяновой, 6 (РНЦ ВТО имени Илизарова), Яблочкина, 6, 1б, проспекту Машиностроителей, 42 (пожарно-спасательная часть №3).

Помимо этого воды не будет в частном секторе на улицах Кузнецова, Целинная, Рылеева, Ульяновой, 9 Мая, Кулибина, Полевая, Пархоменко, Демьяна Бедного. В остальных домах в поселке Рябково возможно понижение давления в сети. Потребителей просят заранее запастись водой. Ранее «URA.RU» сообщало, что 16 августа из-за аварии без воды остались несколько микрорайонов Заозерного жилого массива в Кургане.