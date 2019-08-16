В «Росконтроле» назвали лучшие сливки

Все сливки оказались безопасными для россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Росконтроль» определил лучших производителей сливок жирностью более 20%. Данные исследования опубликованы на сайте организации.

«Все проверенные образцы оказались безопасны по микробиологическим показателям», — отмечают специалисты экспертного центра. Из-за наличия в продукте сухого молока в черный список попали сливки «О’кей» и «Домик в деревне» — на их маркировке не было указано содержание ингредиента.

Проверке подверглись сливки марок «Большая кружка», «Домик в деревне», «Ашан», «Простоквашино», «Свитлогорье», «Авида», «О’кей». Лучшими оказались сливки удмуртского производителя «Свитлогорье». Также высокие баллы набрала продукция «Простоквашино», «Ашан» и «Авида».

Замечания специалисты высказали производителю сливок «Большая кружка» — их консистенция оказалась слишком жидкой и неоднородной. На их поверхности обнаружены капли растопленного жира, уточняет агентство Nation News.