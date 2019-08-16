Экс-министр экономики рассказал об отношении Путина к покинувшему его советнику

Сергей Глазьев не пользовался доверием президента, полагает эксперт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ни одна из инициатив советника президента РФ Сергея Глазьева, который в ближайшее время покинет эту должность, не была одобрена Владимиром Путиным. Об этом «URA.RU» рассказал бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

«Глазьев был довольно одиозной фигурой и регулярно выступал с самыми странными инициативами. Однако ни одно его предложение не дошло до стадии реализации. Из этого можно сделать вывод, что президент Путин ему совсем не доверял и к его мнению в экономических вопросах не прислушивался. Глава государства куда больше доверяет Алексею Кудрину и Герману Грефу», — заявил он в беседе с корреспондентом агентства.

В приемной Сергея Глазьева «URA.RU» подтвердили его скорую отставку с поста советника президента Путина, однако от подробных комментариев по этому поводу отказались.

Ранее сообщалось, что советник президента России Владимира Путина Сергей Глазьев вскоре покинет свой нынешний пост и станет министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Сергей Глазьев, бывший депутат Госдумы от КПРФ, стал советником Путина в 2012 году. Глазьев известен своими экстравагантными экономическими убеждениями. В частности, в ходе работы в администрации президента он неоднократно предлагал зафиксировать курс рубля, печатать больше денег, увеличить дефицит бюджета. Глазьев является сторонником евразийской экономической интеграции, в частности интеграции Украины и России, а также сторонником независимой от Запада суверенной финансовой и промышленной политики. В 2014 году в отношении Глазьева США и странами Евросоюза были введены персональные санкции.