Совершивший аварийную посадку пилот промолчал, узнав о награде от Путина

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Пресс-конференция с командиром воздушного судна
Дамир Юсупов получил звание Героя России за аварийную посадку самолетаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Жена летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет с более 230 пассажирами на борту, рассказала о реакции мужа на получение награды. Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении Юсупову звания Героя России.

«Он этого [о присвоении звания Героя России] не знал. Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», — сообщила женщина в интервью РБК. Она отметила, что была рада награждению мужа, командира экипажа, а также Георгия Мурзина, второго пилота.

Аварийная посадка самолета произошла рано утром 15 августа. В воздухозаборники самолета «Уральских авиалиний» Airbus 321 попали птицы, из-за чего отказали двигатели, напоминает телеканал 360. Юсупов принял решение посадить самолет в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей, уточняет RT.

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