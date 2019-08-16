Совершивший аварийную посадку пилот промолчал, узнав о награде от Путина

Жена летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет с более 230 пассажирами на борту, рассказала о реакции мужа на получение награды. Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присвоении Юсупову звания Героя России.
«Он этого [о присвоении звания Героя России] не знал. Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал», — сообщила женщина в интервью РБК. Она отметила, что была рада награждению мужа, командира экипажа, а также Георгия Мурзина, второго пилота.
Аварийная посадка самолета произошла рано утром 15 августа. В воздухозаборники самолета «Уральских авиалиний» Airbus 321 попали птицы, из-за чего отказали двигатели, напоминает телеканал 360. Юсупов принял решение посадить самолет в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей, уточняет RT.