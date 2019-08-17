16 августа 2019

В жилом доме на Урале взорвался газ. Есть пострадавшие. ФОТО, ВИДЕО.

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за хлопка дом оказался наполовину разрушенФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за взрыва газовоздушной смеси в одном из домов Сухого Лога в Свердловской области обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие», — сообщают в ведомстве, уточняя, что возгорания на месте ЧП не произошло. По предварительным данным, хлопок случился из-за утечки газа из баллона. Сам баллон поврежден не был.

В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, предположительно, супруги. Они были госпитализированы.

В доме произошла утечка газа
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
В доме находились два человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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