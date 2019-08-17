Из-за хлопка дом оказался наполовину разрушен
Из-за взрыва газовоздушной смеси в одном из домов Сухого Лога в Свердловской области обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В результате хлопка разрушена стена дома и повреждено перекрытие», — сообщают в ведомстве, уточняя, что возгорания на месте ЧП не произошло. По предварительным данным, хлопок случился из-за утечки газа из баллона. Сам баллон поврежден не был.
В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, предположительно, супруги. Они были госпитализированы.
В доме произошла утечка газа
В доме находились два человека