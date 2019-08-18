Украинский депутат восхитился пилотами «Уральских авиалиний», посадившими самолет в поле

Депутат Верховной рады предыдущего, восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета «Уральских авиалиний» А321, которые сумели совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Своим мнением экс-парламентарий поделился на своей странице в Facebook.
«Для нормальных людей у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг», — написал Мураев, прикрепив к посту фотографии пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.
ЧП с самолетом А321, который направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь, произошло 15 августа. При наборе высоты, как напоминает RT, в воздухозаборники лайнера попали чайки, из-за чего отказали двигатели. Командир судна Юсупов принял решение садить воздушное судно в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семи членов экипажа. Погибших нет. Пилотам за проявленные качества присвоили звание Героев России.