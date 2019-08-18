17 августа 2019

Украинский депутат восхитился пилотами «Уральских авиалиний», посадившими самолет в поле

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Самолет «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку. Московская область, уральские авиалинии, полиция, сотрудник полиции, самолет, аварийная посадка
Пилоты аварийно севшего в поле А321 совершили подвиг, уверен Евгений МураевФото: Владимир Шубин © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Депутат Верховной рады предыдущего, восьмого созыва Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов самолета «Уральских авиалиний» А321, которые сумели совершить экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Своим мнением экс-парламентарий поделился на своей странице в Facebook.

«Для нормальных людей у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг», — написал Мураев, прикрепив к посту фотографии пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

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Всё о ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» за две минуты

ЧП с самолетом А321, который направлялся из подмосковного Жуковского в Симферополь, произошло 15 августа. При наборе высоты, как напоминает RT, в воздухозаборники лайнера попали чайки, из-за чего отказали двигатели. Командир судна Юсупов принял решение садить воздушное судно в кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семи членов экипажа. Погибших нет. Пилотам за проявленные качества присвоили звание Героев России.

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