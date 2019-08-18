Игрок из команды Кадырова ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»

Полузащитник команды Рамазана Кадырова «Ахмат» Денис Глушаков предъявил ответные обвинения Артему Дзюбе, который ранее заявил о «позорном судействе» на матче «Зенит» — «Ахмат». Он отметил, что у него так же есть вопросы к поведению игроков сине-бело-голубой команды.
Глушаков заявил, что все люди могут ошибаться, особенно во время напряженной игры. «Мы тоже можем негодовать, что [игроку „Зенита“ Ярославу] Ракицкому не показывают желтую карточку, когда он в мяч не попадает и прыгает в меня двумя ногами», — пожаловался футболист изданию «Чемпионат». Он заметил, что подобных моментов в матче было немало.
При этом полузащитник понял негодование Дзюбы, который упрекнул судью в позоре из-за проигрыша «Зенита». Футболист напомнил, что «Зенит» потеряли очки на игре дома, в Санкт-Петербурге. Однако «эмоциями сейчас не поможешь», — заключил Глушаков.
Игра петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» в шестом туре чемпионата Российской премьер-лиги закончилась ничьей со счетом 0:0, напоминает RT. Петербургская команда сохранила лидерство в турнирной таблице, набрав 14 очков. Ахмат с дополнительными семью баллами занимает 9 место. Свое недовольство выразил нападающий «Зенита» Артем Дзюба, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».