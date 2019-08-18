Онищенко оценил идею Минздрава тестировать работников на алкотестере

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко положительно отнесся к идее Минздрава проверять рабочих на употребление алкоголя. В разговоре с «URA.RU» депутат отметил, что к реализации инициативы нужно подходить аккуратно.
Минздрав предложил проводить плановые проверки сотрудников на наличие алкоголя в крови при подозрении на опьянение и при несчастном случае. Такая мера, по мнению министерства, поможет снизить число несчастных случаев на производстве.
«Это попытка реализовать незыблемые истины. Должен быть комплексный подход: кнут и пряник. Можно отвлекать сотрудника, создавать ему препятствия, и поощрять. Демагогия о правах работников со стороны либералов сама собой „рассосется“ и никто даже рта открывать не будет, когда россияне перестанут пить», — считает Онищенко.
Экс-глава Роспотребнадзора считает, что работодателю для тестирования сотрудников на алкоголь не нужно будет специально нанимать медицинского работника. «Запах перегара или потного тела можно заметить и без медработника», — отметил депутат.
Также депутат полагает, что женщины положительно примут идею, поскольку их мужей начнут регулярно проверять. «400 тысяч людей, не доживших до пенсии— это результат употребления алкоголя, сигарет и наркотиков. Женщины будут благодарны, если на работе заметят, что ее муж постепенно становится алкоголиком», — резюмировал Онищенко.