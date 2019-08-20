На Урале водитель с «красивым» номером обстрелял автомобиль, который его не пропустил

В Нижнем Тагиле незначительный дорожный конфликт закончился стрельбой. О происшествии написал в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте» водитель пострадавшего автомобиля.
По его словам, 14 августа около 18 часов возле кинотеатра «Урал» на улице Фрунзе он на Chery Kimo стоял у пешеходного перехода и не пропустил Hyundai H-1 с госномером, в котором присутствуют три четверки. По словам водителя, на перекрестке улиц Космонавтов — Фрунзе его догнал водитель минивэна. «Высказывал словесные угрозы о расправе, затем во время движения водитель Hyundai несколько раз пытался спровоцировать ДТП. Выстрелил в боковое стекло», — сообщают в группе.
Водитель пострадавшего автомобиля обратился за помощью к наряду ДПС, который попался по пути. Однако, по его словам, вооруженный хулиган скрылся на большой скорости, а «наряд не смог или не захотел его догнать — гаишники ехали со скоростью не более 40 километров в час и без мигалок».
«Действительно, в территориальный отдел полиции поступило и зарегистрировано заявление о дорожном конфликте. Проверку поручено провести службе участковых уполномоченных. По ее итогам в МВД будет принято обоснованное решение. Что касается информации о том, что наряд ГИБДД якобы преследовал нарушителя и не смог его догнать, то она проверяется», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.