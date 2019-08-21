Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика

Ребенок находится в реанимации
Ребенок, выпавший с общего балкона шестого этажа на улице Николая Гондатти в Тюмени, находится в реанимации. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Мальчик находится с реанимационном отделении ОКБ №2 с сочетанной травмой. Врачами проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, у ребенка травмы головы и конечностей. Вероятно, задеты внутренние органы.
Ребенок выпал из окна вечером 21 августа. «В 17:06 на пульт полиции поступил звонок о том, что из окна высотного дома выпал несовершеннолетний 2010 года рождения. На данный момент проводятся следственные мероприятия» — рассказали в «URA.RU» в пресс-службе СК РФ.