21 августа 2019
20 августа 2019
19 августа 2019

Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, ребенок, процедурный кабинет, больница, реабилитация, механотерапия, нога ребенка
Ребенок находится в реанимацииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ребенок, выпавший с общего балкона шестого этажа на улице Николая Гондатти в Тюмени, находится в реанимации. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Мальчик находится с реанимационном отделении ОКБ №2 с сочетанной травмой. Врачами проводятся все необходимые мероприятия», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, у ребенка травмы головы и конечностей. Вероятно, задеты внутренние органы.

Ребенок выпал из окна вечером 21 августа. «В 17:06 на пульт полиции поступил звонок о том, что из окна высотного дома выпал несовершеннолетний 2010 года рождения. На данный момент проводятся следственные мероприятия» — рассказали в «URA.RU» в пресс-службе СК РФ.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...