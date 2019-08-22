21 августа 2019
20 августа 2019

Курганские депутаты перед выборами отпраздновали окончание работы. ФОТО

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Выбор мэра. Курган, потапов андрей
Мэр Кургана Андрей Потапов поздравил депутатовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской городской думы отпраздновали окончание своей работы накануне выборов. Торжество прошло в рестоклубе «Гости». Фотографиями с праздника поделился депутат Сергей Руденко на своей странице в Instagram, однако вскоре удалил их.

«Глава города поблагодарил за конструктивную работу в городской думе депутатов шестого созыва», — подписал Сергей Руденко фото, на котором мэр Кургана Андрей Потапов изображен с микрофоном.

В еще одном посте Руденко на фото попали другие депутаты — Юрий Калинин, а также Олег и Игорь Прозоровы. «Считаю, что мы работали честно все пять лет, сделано немало, но и не все, что хотелось бы», — написал депутат.

Выборы в курганскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Депутаты и представители мэрии отпраздновали окончание срока работы думы в ресторане
Фото со страницы Сергея руденко в Instagram
Сергей Руденко (второй слева) написал, что не успел реализовать все задуманные планы
Фото со страницы Сергея Руденко в Instagram

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