Мэр Кургана Андрей Потапов поздравил депутатов
Депутаты Курганской городской думы отпраздновали окончание своей работы накануне выборов. Торжество прошло в рестоклубе «Гости». Фотографиями с праздника поделился депутат Сергей Руденко на своей странице в Instagram, однако вскоре удалил их.
«Глава города поблагодарил за конструктивную работу в городской думе депутатов шестого созыва», — подписал Сергей Руденко фото, на котором мэр Кургана Андрей Потапов изображен с микрофоном.
В еще одном посте Руденко на фото попали другие депутаты — Юрий Калинин, а также Олег и Игорь Прозоровы. «Считаю, что мы работали честно все пять лет, сделано немало, но и не все, что хотелось бы», — написал депутат.
Выборы в курганскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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