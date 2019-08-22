Дайверы сообщили об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

Американские исследователи рассказали о разрушениях корабля «Титаник», затонувшего более века назад. Лайнер сильно пострадал из-за коррозии и микроорганизмов, сообщает Atlantic Productions.
В состав экспедиции вошли ученые, историки и дайверы. Они совершили пять погружений к обломкам корабля. «Самой ужасающей зоной разрушения была правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана», — сообщил специалист по истории «Титаника» Парк Стивенсон. Эксперт уточнил, что в этом месте «корпус начал разрушаться вместе с каютами», пишет Nation News
Британский пароход «Титаник» (крупнейший на тот момент пассажирский лайнер в мире) в апреле 1912 года столкнулся с айсбергом и затонул. Во время кораблекрушения погибло около полутора тысяч человек, напоминает «