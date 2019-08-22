Курганцам не нравится соседство с будущим храмом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Вороновка в Кургане возмущены предстоящим строительством нового храма, который планируют возвести рядом с детским садом №34 «Филиппок». Своим мнением курганцы делятся в соцсетях.

«На данный момент вместо храма стоит вагончик с куполом. Когда его поставили, то по всему району развешали объявления об оказании услуг отпевания», — сообщила в группе «КУРГАН | КУРГАНСКИЕ.РУ» во «ВКонтакте» пользователь Елена Евгеньевна. По ее словам, религиозные обряды уже проводятся возле детского сада: «Подвезли к своему вагончику на прицепах гробы, все это видели дети, гулявшие на площадках». Женщина заявляет, что проводить обряды отпевания рядом с образовательным учреждением запрещено санитарными правилами и нормами. По ее словам, местные жители и сотрудники детсада уже написали обращение в департамент образования и науки.

«А нашему Кургану не многовато ли храмов и церквей?», — поддержала автора публикации пользователь Татьяна Гнатовская. «Я вот, например, тоже не хочу отпевания мертвецов из окон своего дома видеть», — заявила Наталья Кочурова. «А я бы вот не против был этого храма. Колокола это же так классно», — возразил им Матвей Сурков.

В пресс-службе мэрии Кургана пообещали прокомментировать ситуацию позже. В пресс-службе департамента образования заявили «URA.RU», что такого обращения им не поступало. В курганской епархии не смогли оперативно уточнить, в какие сроки планируется построить храм, и удивились таким обвинениям. По данным публичной кадастровой карты, участок земли возле детского сада «Филиппок» действительно предназначен для строительства храма в честь иконы Божией Матери «Державная».