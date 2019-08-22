Вадим Шумков поздравит курганцев в нескольких точках города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Практически все кандидаты в губернаторы Зауралья и претенденты на место в гордуме планируют использовать День города Кургана 24 августа для агитации (выборы в регионе состоятся 8 сентября). Об этом «URA.RU» рассказали представители различных партий.

Кандидаты от «Единой России» планируют раздавать на своих участках брендированные флажки и шарики, рассказал информированный источник в партии. Другие партии планируют объединить агитацию за партию и кандидата в губернаторы. О проведении в Кургане пикетов с раздачей агитации сообщили в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Юрий Ярушин готовится провести день в районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным информированных источников, врио губернатора Вадим Шумков, который выдвинулся в качестве самовыдвиженца, поздравит курганцев сразу на нескольких праздничных площадках города. Татьяна Майборода («Справедливая Россия») заявила, что примет участие в празднике лишь в частном порядке — «как обычный житель города». Юрий Ярушин (ЛДПР) не исключил, что будет участвовать в каком-то из праздников в районах области, запланированных на тот же день. Уточнить планы коммуниста Якова Сидорова не удалось — он не ответил на звонок.

«В такой день задача — не агитировать, а показаться избирателям. Главное — не переусердствовать, люди идут отдыхать», — предупредил социолог Сергей Ширяев. Он предположил, что лучше предлагать избирателям что-то полезное, а не предвыборные газеты. «Иначе все окажется в урнах», — резюмировал он.

8 сентября в Курганской области пройдут выборы губернатора, на которых зарегистрировано четверо кандидатов: самовыдвиженец Вадим Шумков, Татьяна Майборода (кандидат от «Справедливой России»), Юрий Ярушин (ЛДПР), Яков Сидоров (КПРФ). Также в этот день пройдут выборы в городскую думу Кургана.