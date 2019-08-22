Кремль раскрыл планы России на возвращение в G8

По словам Дмитрия Пескова, для Москвы предпочтительнее участие в G20
Возврат России в «большую восьмерку» не является для Кремля самоцелью. Об этом журналистам в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможность возвращения Москвы в G8.
«Возврат России в G8 — не самоцель, предпочтительнее выглядит формат „двадцатки“, в которую входят также Индия, Китай и ряд других стран», — отметил Песков.
Как писало «URA.RU», ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил лидеру США Дональду Трампу пригласить Россию к участию в саммите международного клуба в 2020 году. При этом в качестве одного из условий возвращения России в G8 в Париже называют решение конфликта на юго-востоке Украины, из-за которого Москва в 2014 году была исключена из «большой восьмерки».