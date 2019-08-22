Кремль высказался о последствиях несогласованных митингов в Москве

Иск Московского метрополитена к участникам несогласованных акций, проходивших в столице в июле и августе и мешавших работе подземки, «имеет право на существование». Позицию Кремля по этому поводу разъяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Физические и юридические лица имеют право отстаивать свои права в формах, допустимых законом. В данном случае компании приняли решение отстаивать таким образом свои права, будь то коммерческие или иные», — уточнил Песков.
Ответчиками по иску метрополитена стали блогер Алексей Навальный, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Ранее подобные иски подали «Мосгортранс» (компания заявила ущерб в 1,218 млн рублей), ГБУ «Автомобильные дороги» (на 11 млн рублей) и частный предприниматель, оценивший простой своего заведения общепита в 551 тысячу рублей.
Другой вопрос к Кремлю о митингах касался открытого письма, в котором российские и зарубежные ученые «призвали прекратить преследование фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве». «Безусловно, [государство] должно прислушиваться к позиции [интеллектуальной элиты — российской и иностранной], эту позицию нужно принимать во внимание. Вместе с тем мы пока не видели письма, мы его не получали, поэтому не могу сказать, о чем там речь и кто его подписал», — объяснил пресс-секретарь главы государства.