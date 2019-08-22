Елена Малышева сменит имидж для программы «Здоровье» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Елена Малышева попросила подписчиков оценить ее новое платье и получила шквал критики и смеха. Платье предназначается для программы «Здоровье» на «Первом канале».

«Дизайнеры и костюмеры предлагают мне новую одежду вместо медицинского халата», — написала Малышева у себя в Instagram. Однако подписчики телеведущей не оценили такой аутфит и предложили уволить костюмера, передает News.ru .

«Елена Васильевна, гоните их всех в шею. Где Вы их находите, этих девочек?!» — возмутилась ruslana_gorodnuk. «Ваши дизайнеры над Вами издеваются», — поддержал evgeniibegidjhon. «Вы — врач! А не демонстратор одежды», — заявила liudamarkova2.

Однако нашлись и те, кому действительно понравилось платье. «Мне нравится левая часть. Сама более 30 лет в белом халате хожу. Но вариант справа более профессиональный», — подметила marina.tarasova.65. «Вы в нем очень элегантная», — заключила helena_from_berlin.