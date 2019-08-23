Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя

Владимир Кличко оценил свою работу в качестве главы Киева на 110% Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Севастополь обладает на Украине «особым статусом», как и Киев. Об этом политик заявил в эфире телеканала NEWSONE.

«На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. В законе прописано, что только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации», — передает слова Кличко «Царьград» . Такое заявление политик сделал, рассуждая о том, как необходимо назначать власть в столице страны.

Кличко уверен, что «новая власть» предпринимает попытки ограничить полномочия мэра и лишить граждан Украины выбирать «управляющего Киева». Бывший спортсмен также отметил, что он пытается спасти самоуправление в Киеве, хотя и «не держится за свою должность». Также политик оценил проделанную им на посту работу на 110%.

Ранее политик заявлял, что ему не интересен пост руководителя города, но он хочет выполнить обещания, данные горожанам. В то же время в конце июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Кличко. В офисе главы страны отметили, что данное решение будет рассматривать правительство, которое должны сформировать избранные депутаты Верховной рады, напоминает RT.

16 марта 2014 года был проведен референдум о присоединении Крыма и Севастополя к России. На основании результатов была провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ.