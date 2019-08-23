Прокуратура проверит свердловских чиновников из-за проекта на 9 миллиардов

Евгений Артюх считает, что власти действовали «беспечно» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское бизнес-сообщество пожаловалось в прокуратуру на областное правительство из-за принятой 6 августа «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2035 года». Силовое ведомство попросили проверить действия чиновников на нарушения законодательства.

Автор обращения в прокуратуру — «Национальная правовая палата», председателем ее совета является экс-депутат региона Евгений Артюх. В письме общество жалуется на то, что стратегия была принята властями без общественной экспертизы. «[Это] является нарушением действующего областного и федерального законодательства, нарушает смысл государственной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства», — говорится в письме.

В беседе с «URA.RU» Евгений Артюх заметил, что в рамках стратегии область планирует потратить на поддержку бизнеса около 9 млрд рублей. «Сумма для регионального бизнеса небывалая. Поэтому мы и удивились, что власти с такой беспечностью приняли программу», — сказал собеседник агентства.

В департаменте информационной политики Свердловской области попросили дать паузу на подготовку комментария.