Югорчанин украл гараж и устроил там курятник

Мужчина разводил куриц в украденном гараже Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Мегиона (ХМАО) украл гараж и превратил его в курятник. Идея не понравилась хозяину гаража и он обратился в полицию. Об этом «URA.RU» рассказали в окружном УМВД.

«По факту присвоения имущества возбуждено уголовное дело. Пострадавшая сторона оценила ущерб в 4,5 тыс. рублей», — добавили в полиции.

Полицейские установили, что преступление совершено на территории садово-огороднического товарищества «Обь» в Мегионе. Подозреваемый обратил внимание, что рядом с ним пустует гараж, хозяин которого умер. Рассудив, что имущество теперь никому не принадлежит, 64-летний мегионец устроил в гараже курятник. Незаконная птицеферма существовала до тех пор, пока в полицию не обратилась дочь скончавшегося мужчины, которой по праву наследования и перешел гараж. В результате против пожилого птицевода возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.