На Ямале массово увольняют сотрудников автозаправок

АЗС «Газпром нефти» в Ноябрьске перешли в руки другого владельца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автомобильные заправочные станции компании «Газпром нефть» в Ноябрьске (ЯНАО) перешли в руки другого владельца. В результате штат как минимум одного комплекса был расформирован. Об этом сообщили бывшие работники АЗС.

«Состоялся долгожданный переход АЗС с промзоны. Проработали 10 и более лет. И мы хотим вам сообщить, что ушло 100% коллектива, сплоченного, дружного. Ушли вместе со своим управляющим!» — говорится в сообщении в группе «НЕтипичный Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте». По версии автора поста, обслуживать автомобилистов будет «наемный вахтовый персонал».

Новым руководителем автозаправки стала компания «Исбелт», пишет пользователь. В открытом доступе указано, что основным видом деятельности фирмы является розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах. Получить оперативный комментарий в компании не удалось. Телефоны организации, известные редакции, оказались недоступны.

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» «URA.RU» подтвердили, что в рамках развития партнерской модели управления ряд АЗС в Ноябрьске переводятся на новый формат руководства. «В настоящее время ряд АЗС в Ноябрьске переводятся на такую модель управления. Персонал проходит стандартную процедуру расторжения трудовых договоров, сотрудники получают все положенные выплаты в соответствии с ТК РФ. Процедура дальнейшего трудоустройства персонала на АЗС проходит под управлением партнера», — сообщили в компании.