Кремлю посоветовали задуматься об упреждающем ядерном ударе по союзникам США

В случае наращивания Соединенными Штатами своего присутствия на военных базах европейских и азиатских стран российскому руководству стоит задуматься о включении в военную доктрину пункта об упреждающем ударе. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил политолог Александр Жилин.
«Если США разместят ракетные комплексы там, где они планируют, мы вынуждены будем вписать строчку в оборонную доктрину по поводу упреждающего удара. Это значит, что, если военные получили достоверную информацию о наличии угрозы, они предпринимают меры для исключения потерь со своей стороны», — отметил политолог.
Также он отметил, что, если у Вашингтона будут планы по размещению своих комплексов в Афганистане, Южной Корее или Монголии, Москва не сможет их сорвать. «Размещение крылатых ракет в Европе фактически будет означать обнуление безопасности этих регионов. Потому что с этого момента российские военные наведут свои цели на эти объекты», — добавил Жилин.
Как писало «URA.RU», ранее Владимир Путин провел внеплановое заседание Совета безопасности. На нем глава государства обратил внимание на то, что 18 августа США провели испытание крылатой ракет наземного базирования. В связи с этим Путин поручил Минобороны и МИДу «проанализировать уровень угрозы» от действий США и подготовить «симметричный ответ», напоминает телеканал 360.