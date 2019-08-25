Зеленский приписал украинцам взятие французской крепости

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский отметил, что украинцы и до 1991 года «успели немало»Фото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французскую крепость Дюнкерк в XVII веке взяли казаки. Об этом он сказал во время поздравления граждан по случаю Дня независимости Украины.

«Произошло крещение Киевской Руси… казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», — приводит слова украинского лидера деловая газета «ВЗГЛЯД». Зеленский отметил, что «не совсем правильно» считать, что Украине 28 лет. По его словам, украинцы и до 1991 года «успели немало».

Историк, политолог и публицист Владимир Корнилов рассказал изданию, что взятие Дюнкерка Хмельницким и Сирко является распространенной байкой. Однако эту историю не подтверждает ни один исторический источник. Более того, по словам историка, эта легенда опровергалась самими украинскими историками после исследования ряда документов.

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