Листовки с призывом голосовать за кандидатов от «Единой России» появились в городском департаменте образования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) листовки с призывами голосовать за кандидатов в депутаты гордумы от «Единой России» разместили под лозунгом «Терроризм — угроза обществу». Информация о появлении агитации появилась в группе «КПРФ Салехард» социальной сети «ВКонтакте».

По данным автора поста, агитматериалы появились на стенде в здании городского департамента образования. «Выбери свою команду депутатов», — написано на одном из листов. Другие же призывают голосовать за конкретных кандидатов от «Единой России» на выборах в гордуму и на довыборах в окружной парламент. Листовки размещены поверх документов и информационных сообщений на стенде «Терроризм — угроза обществу».

В комментария под постом пользователи высмеяли кандидатов. «Ахахаха. Ну что же такое-то, все фейлят (ошибаются, прим. ред.)», — написал Валерий Вануйто. «Было бы смешно, но почему-то грустно», — отметила Ларушка Сударушка.

Источник «URA.RU» в окружном отделении «Единой России» заявил, что считает такую агитацию нормальной. «В данном случае условия агитации не нарушены. То, что пользователи социальных сетей и другие политические партии обращают на данный инцидент внимание, означает лишь одно — медиатехнологии в действии. Важен результат. Чем выше уровень узнаваемости, тем выше потенциал для победы», — уточнил собеседник. В пресс-службе окружного отделения партии получить оперативный комментарий не удалось.

Адвокат Татьяна Романова уточнила, что данного рода агитация не является нарушением закона. «В зданиях муниципальных образований можно [размещать агитацию], но там должно быть предоставлено равное право на размещение всем кандидатам», — рассказала юрист.