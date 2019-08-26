Экс-подруга Тимати ответила на обвинения в живодерстве

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Алена Шишкова в журнале Maxim. Екатеринбург, maxim, журнал максим
Алена Шишкова удивила подписчиков своими фото с волчьей головойФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшая подруга рэпера Тимати, уроженка Тюмени Алена Шишкова отреагировала на обвинения в живодерстве. Свою исповедь девушка опубликовала в профиле в Instagram.

«Вы увидели муляж волка, который мы использовали для стилизации фото-съемки в средневековом стиле. И уже причислили меня к живодерам, как будто я сама собаку убила», — заключила Шишкова. Также в своем посте девушка размышляет о том, что не считает нужным показывать всем свои добрые дела, затем советует подписчикам взять домой по собаке из приютов, а позже утверждает, что дети в Китае от голода «крыс едят, не то, что собак».

В комментариях к посту поклонники Шишковой разделились на два лагеря: одни призывают ее не обращать внимания на оскорбления хейтеров, другие — не могут простить ей скандальную фотосессию. «Да не обращайте внимания, завистников всегда полно. Они хотят найти хоть что-то, в чем, по их мнению, лучше вас. Просто будьте собой», — посоветовала Шишковой пользователь svetakaktus911. «Тысяча человек обратились к Шишковой за помощью #собаки_из_китая, а она ответила плевком, выложив видео со шкурой волка. Теперь мы понимаем, почему Тимати от нее сбежал к Насте Решетовой», — написала e.s.5111.

Ранее к Шишковой обратились зоозащитники с просьбой рассказать о петиции против фестиваля собачьего мяса в городе Юйлинь (Китай), однако девушка проигнорировала эту просьбу и опубликовала свои фото с волчьей головой в руках.

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Что хочу вам сказать. Моя страница - это не доска объявлений. Чтобы привлечь внимание к проблеме, не обязательно писать 3000 комментариев. Я все вижу и без того... Не считаю нужным показывать вам свои добрые дела. Вам - ни к чему, вы способны среагировать только хейтом: а-ля все ради пиара. При этом сжимая в руках пивную банку... Вы спасаете собак, так возьмите себе домой по собаке из наших приютов. А вас не трогает, что дети гибнут совсем рядом? Ближе чем находится Китай. А в том же Китае дети крыс едят, не то, что собак, потому что от голода умирают. А сколько животных задыхаются от промышленного и бытового мусора, потому что вы постоянно что-то покупаете, а производители это производят. Проблем много. А вы увидели муляж волка, который мы использовали для стилизации фото-съёмки в средневековом стиле. И уже причислили меня к живодерам, как будто я сама собаку убила. Очнитесь. Начните с себя! П.С. Петицию я подписала и всех призываю. И не только петиции подписывать и в комментах рыцарствовать. Начните с себя! И не в интернете! П.П.С. Прошу прощение... накипело.

Публикация от Alena Shishkova (@missalena.92)

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