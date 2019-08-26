Экс-подруга Тимати ответила на обвинения в живодерстве

Бывшая подруга рэпера Тимати, уроженка Тюмени Алена Шишкова отреагировала на обвинения в живодерстве. Свою исповедь девушка опубликовала в профиле в Instagram.
«Вы увидели муляж волка, который мы использовали для стилизации фото-съемки в средневековом стиле. И уже причислили меня к живодерам, как будто я сама собаку убила», — заключила Шишкова. Также в своем посте девушка размышляет о том, что не считает нужным показывать всем свои добрые дела, затем советует подписчикам взять домой по собаке из приютов, а позже утверждает, что дети в Китае от голода «крыс едят, не то, что собак».
В комментариях к посту поклонники Шишковой разделились на два лагеря: одни призывают ее не обращать внимания на оскорбления хейтеров, другие — не могут простить ей скандальную фотосессию. «Да не обращайте внимания, завистников всегда полно. Они хотят найти хоть что-то, в чем, по их мнению, лучше вас. Просто будьте собой», — посоветовала Шишковой пользователь svetakaktus911. «Тысяча человек обратились к Шишковой за помощью #собаки_из_китая, а она ответила плевком, выложив видео со шкурой волка. Теперь мы понимаем, почему Тимати от нее сбежал к Насте Решетовой», — написала e.s.5111.
Ранее к Шишковой обратились зоозащитники с просьбой рассказать о петиции против фестиваля собачьего мяса в городе Юйлинь (Китай), однако девушка проигнорировала эту просьбу и опубликовала свои фото с волчьей головой в руках.