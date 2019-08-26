На Урале гадалка «сняла порчу» с женщины за миллион рублей

Потерпевшая добровольно отдала гадалке деньги, чтобы избавить себя и семью от черной ауры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина из Челябинска отдала мошеннице более миллиона рублей, чтобы «снять порчу» со своей семьи. Об этом на своем сайте сообщило УМВД России по Челябинской области.

Челябинка находилась на улице, когда к ней подошла незнакомая гадалка и «поставила диагноз» — «черная аура». «Она сказала мне, что для очищения от порчи нужно отнести деньги, которые лежат у меня дома, вместе с фотографиями членов семьи на кладбище, закопать их там, а затем простоять на погосте с полуночи до шести часов утра», — рассказывает потерпевшая. Женщина испугалась и отдала ясновидящей все деньги, с которыми гадалка скрылась.

Полиция уточняет, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. «В подобных ситуациях сложно доказать вину подозреваемого, поскольку жертва отдает деньги добровольно и зачастую без свидетелей», — уточняется на сайте УМВД.