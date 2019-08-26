Проректор ВШЭ отказалась от дебатов с юристом Навального Соболь

Валерия Касамара призвала «не обострять ситуацию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от дебатов с юристом Алексея Навального Любовью Соболь. Об этом Касамара сообщила на своей странице в Facebook.

«Предложение Любови Соболь <…> расцениваю как попытку повысить политизацию студенческого сообщества», — написала Касамара, добавив, что политизация «и так сейчас зашкаливает». Проректор напомнила, что один из ее студентов Егор Жуков сейчас находится в тюрьме, а другой — Артем Тюрин — под арестом. «Очень прошу не обострять ситуацию еще более», — обратилась она к Соболь.

Касамара заявила, что политические дебаты между ней и Соболь «невозможны», потому что они находятся «заведомо в неравных позициях». При этом проректор ВШЭ добавила, что готова к диалогу с Соболь в спокойной обстановке, после того как «политические страсти улягутся».

Студент Егор Жуков был арестован 2 августа по делу о массовых беспорядках в центре Москвы, напоминает агентство Nation News. За блогера поручилась Касамара, а также студенты, выпускники и преподаватели ВШЭ, написав коллективное открытое письмо.

Акции протеста прошли в столице 27 июля, а также 3 и 10 августа. Первые две не были согласованы с властями. Организаторы митинга призывали людей выходить на улицу из-за так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму. Их не зарегистрировал столичный избирком из-за ошибок в подписных листах. В числе незарегистрированных оказалась и Любовь Соболь, уточняет RT.