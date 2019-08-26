Крест Покраса Лампаса уберут со стрит-арта после скандала с православными активистами Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

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«Почта России» планирует расширяться: в отделениях хотят продавать алкоголь, лекарства, продукты и выдавать кредиты. На все это организация просит у государства 85 млрд рублей. Так «Почта» хочет сделать из отделений «центры притяжения» для людей. Эксперты уже назвали эту идею опасной для населения и заявили, что «Почта России» хочет забрать часть алкогольного рынка страны.

В Минсельхозе придумали, как заработать на простаивающих частных земельных участках. Ведомство планирует отнять у собственников миллионы гектаров земли и продать другим.

Россиянам не хватает жизненно важных лекарств из-за бездействия чиновников. Минздрав до сих пор не может наладить поставку препаратов в страну. Для этого нужно менять законодательство и правила закупок лекарств. Но никто не хочет брать на себя такую ответственность. Логика такая: «Если никто ничего не купил, то кроме больных больше никто не пострадает».

Уличный художник Покрас Лампас, нарисовавший «Суперматический крест» на площади в Екатеринбурге, отказался ехать в столицу Урала из-за угроз православных активистов. Отец Сергий, которого считают духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской и главой секты царебожников, уже предрек городу беды, аварии и жертвы из-за стрит-арта. Кстати, крест с рисунка художника все-таки исчезнет.

Для хозяев агрессивных собак предлагают ввести уголовную ответственность. Владелец животного, напавшего на человека, должен платить штрафы в сотни тысяч рублей или вовсе сидеть в колонии, считают общественники. А у юристов другое мнение, как наказывать хозяев бойцовских собак в случае трагедии.

Житель Кургана не дождался, пока в его дворе отремонтируют тротуар, и решил благоустроить его сам. Он на свои деньги купил материалы, взял в руки лопату и приступил к ремонту. Вскоре к нему подключились соседи и даже его дети. Посмотрите удивительную историю на видео.