Тюменцы снимают свой «второй Тобол» в Крыму

Андрей Зубов обещает начать съемки «Отряда С» уже осенью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские кинематографисты планируют начать съемки проекта, сравнимого по масштабам с знаменитым на всю страну фильмом «Тобол», снятым в 2017 году в регионе. Съемки фильма «Отряд С» должны начаться уже этой осенью, сообщил журналистам на стратегической сессии по развитию тюменского кино продюсер проекта Андрей Зубов.

«Мы уже готовы начать работу, но не можем найти подходящего актера на роль главного героя. Нужен парень 13-14 лет с пронзительными глазами», — отметил он.

По сюжету подросток приходит в тюменский интерактивный музей, где встречается с новейшей установкой, которая позволяет ему оказаться в Аджимушкайских каменоломнях в 1942 году. В это время в них закрепились войска Крымского фронта, шла оборона. Герой становится одним из живущих там тринадцатилетних ребят, которые не воюют, а добывают медикаменты без оружия. «Это история о том, как дети умеют вести войну», — рассказал продюсер проекта.

Картину будут снимать в двух регионах — Тюмени и Крыму. Бюджет фильма составит порядка 100 млн рублей. Из них 40 уже есть благодаря различным грантам, конкурсам и спонсорам. Еще 20 млн в виде ресурсов и кадров обещает предоставить «Русская фильм группа». «Нам осталось найти еще 40 миллионов, чтобы собрать необходимый бюджет фильма», — сообщил «URA.RU» Андрей Зубов.