Шумков и Текслер могут избежать второго тура на выборах

Врио губернатора Курганской и Челябинской областей Вадим Шумков и Алексей Текслер могут одержать победу на губернаторских выборах уже в первом туре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные закрытых социологических опросов, проведенных для администрации президента.
«Рейтинги всех без исключения врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре», — сообщает издание.
Электоральный рейтинг Алексея Текслера сейчас составляет 82%, а Вадима Шумков — 88%. Даже при самом негативном для себя сценарии врио главы Челябинской области не наберет на выборах меньше 74% голосов избирателей, полагают социологи. Врио губернатора Зауралья, по мнению аналитиков, получит не менее 82%.
Выборы губернатора в Курганской области пройдут 8 сентября, в качестве кандидатов зарегистрировано четыре претендента — врио губернатора Вадим Шумков, директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, депутат областной думы Юрий Ярушин и депутат городской думы Яков Сидоров.
Выборы губернатора Челябинской области также состоятся 8 сентября. В кампании участвуют врио главы региона Алексей Текслер, кандидат от КПРФ, депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский, кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин, экс-омбудсмен Южного Урала Алексей Севастьянов и кандидат от «Родины», бизнесмен Сергей Смышляев