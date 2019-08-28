Сотрудников муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия (МДЭП) Ханты-Мансийска обвиняют в порче автомобилей. Дело рассматривает суд. По информации источника агентства, рабочие испачкали несмываемой краской шесть автомобилей, среди которых оказались машины влиятельных чиновников. Адвокат Руслан Бакиев рассказал «URA.RU», что общий ущерб составил около трех миллионов рублей.
«Сотрудники ответчика дали объяснения, где указали, что краска попала на автомобили из-за сильного порыва ветра, а защитный экран заранее не был установлен», — добавил защитник.
По словам Бакиева, все пострадавшие обратились к эксперту из Ханты-Мансийска Дмитрию Бусыгину, который оценил ущерб примерно в 450 тысяч рублей за каждый автомобиль. Суммарно за ремонт шести машин с МДЭП потребовали в досудебном порядке более 2,5 млн рублей. Коммунальщики свою вину не отрицают, но и платить не хотят. «Эту краску с машин можно отмыть на любом СТО города за несколько тысяч рублей. Эксперт вообще с потолка цифры взял», — эмоционально прокомментировали ситуацию в МДЭП.
По мнению Бусыгина, сумма ущерба, названная им, учитывает замену стекол, фар, хромированных деталей и полную покраску автомобилей. «Все из-за особенности краски, которой пользовались коммунальщики. Стереть ее, не повреждая покрытие, невозможно», — резюмирует адвокат Бакиев.
Пока сторонам не удалось договориться о сумме и способе компенсации ущерба, суд назначил свою экспертизу. Следующее заседание суда состоится осенью.