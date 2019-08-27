Учения военных проходят с 27 по 30 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Под Екатеринбургом начались учения Центрального военного округа под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. В первый день военные восстановили железнодорожное полотно на станции Адуй, разрушенное условным противником.

По легенде учений диверсанты атаковали железнодорожный узел, на котором шла погрузка танкового батальона. Им удалось повредить участок полотна и поджечь цистерну. «Отразив нападение и задержав диверсантов, специалисты провели инженерную разведку местности для выявления взрывоопасных предметов. После этого военные железнодорожники приступили к тушению пожара с помощью пожарного поезда и восстановлению сообщения», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Специальные учения материально-технического обеспечения (МТО) проходят с 27 по 30 августа. В них примут участие более 30 тысяч военнослужащих, используя больше семи тысяч единиц вооружения и военной техники, а также порядка 90 самолетов и вертолетов. В учениях задействуют силы и средства Центрального, частично Западного, Южного и Восточного военных округов.

Учения проходят под руководством замминистра обороны Дмитрия Булгакова Фото: Анна Майорова © URA.RU

По легенде, военные отразили атаку диверсантов на железнодорожное полотно Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Диверсанты» атаковали железную дорогу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военные отразили нападение «диверсантов» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В учениях используют вертолеты Фото: Анна Майорова © URA.RU